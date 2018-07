ABC ganha, foge da degola e deixa o Ceará longe do G-4

O ABC deu um importante passo para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, com gol solitário de Somália, o ABC derrotou o Ceará por 1 a 0, na Arena das Dunas, em Natal, pela 36ª rodada, e praticamente escapou de cair para a Série C.

Com o resultado, o ABC subiu para os 45 pontos e assumiu o 14.º lugar. A equipe de Natal precisa de apenas um ponto para escapar da degola. O Ceará, por outro lado, caiu para o oitavo lugar, com 54 pontos, e praticamente deu adeus às chances de acesso.

Preocupados com a vitória, mesmo com objetivos diferentes, ABC e Ceará fizeram um primeiro tempo eletrizante e com boas jogadas ofensivas. Logo aos nove minutos, Diego Jussani cobrou falta colocada e carimbou a trave de Luis Carlos.

Passado o ímpeto inicial dos donos da casa, o time visitante começou a controlar a partida. O artilheiro Magno Alves teve a chance de marcar após Bill passar pelo goleiro e rolar para trás. O veterano, no entanto, foi travado no momento da finalização e perdeu boa oportunidade. Marcando em cima, o Ceará evitou que o ABC saísse jogado com qualidade e controlou a partida. O gol só não saiu, pois os homens de frente do clube cearense estavam pouco inspirados.

No segundo tempo, os times deixaram o futebol nos vestiários e a partida caiu muito de nível. Sob pressão pelo resultado, ABC e Ceará se preocuparam em marcar e deixaram de atacar, já que um resultado ruim nesta altura do campeonato poderia complicar o futuro na competição.

Quando a partida parecia que caminharia para um empate ruim para ambos, os potiguares conseguiram marcar. Aos 34 minutos, Somália tabelou com Rodrigo Silva e acertou um chute seco, de primeira, e garantiu o resultado.

Nesta sexta, o ABC visita o rebaixado Vila Nova, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time potiguar encerra a sua participação contra o Bragantino, dentro de casa. Já o Ceará recebe a Portuguesa, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), e pega o Luverdense, na última rodada, no Mato Grosso.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 0 CEARÁ

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Diego Jussani e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Marcel (Somália) e Ronaldo Mendes (Xuxa); João Paulo (Luciano Amaral) e Rodrigo Silva. Técnico: Roberto Fonseca.

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier (Marcos), Sandro, Diego Ivo e Vicente; Michel, João Marcos, Ricardinho e Assisinho (Robinho); Magno Alves e Bill (Felipe Amorim). Técnico: PC Gusmão.

GOL - Somália, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Madson (ABC).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).