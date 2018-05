ABC goleia o Santa Cruz e garante lugar na semifinal da Copa do Nordeste

O ABC está classificado à semifinal da Copa do Nordeste. O time potiguar confirmou a vaga na noite desta terça-feira ao golear o Santa Cruz pelo placar de 4 a 1, em partida realizada no estádio do Arruda, no Recife. No jogo de ida, a equipe dirigida por Ranielle Ribeiro já havia vencido, em Natal, por 1 a 0.

Com o resultado, o ABC aguarda a definição dos dois últimos confrontos da competição para conhecer seu adversário na próxima fase. O Bahia avançou ao eliminar o Botafogo-PB. Na semifinal, os confrontos serão definidos pela campanha. O time com maior pontuação na soma de todas as fases enfrenta o da menor e assim por diante.

O Santa Cruz teve uma noite para ser esquecida em pleno Arruda. Mesmo jogando dentro de casa, o time pernambucano não conseguiu se impor, foi facilmente dominado e acabou goleado. Tudo isso combinado com a grande atuação de Higor Leite, principal destaque do ABC no primeiro tempo.

Logo aos sete minutos, Arez cruzou, Sandoval tentou cortar, mas jogou a bola nos pés de Higor Leite, que chutou forte para abrir o marcador. O segundo saiu aos 21. O meia puxou contra-ataque e tocou para Marcos Júnior. O camisa 7 passou pelo marcador e bateu rasteiro para ampliar.

O ABC foi sacramentando a classificação aos 36 minutos. Higor Leite acionou Felipe Guedes em velocidade. O meia chutou na saída do goleiro Ricardo para fazer 3 a 0. A situação do Santa Cruz piorou antes do apito final, quando Augusto Silva deu entrada pesada em Leandrão e acabou expulso.

Mesmo com dez jogadores, o Santa Cruz deu apenas lampejos de que poderia diminuir. Aos 24 minutos, Arez fez boa jogada pelo lado direito de campo e tocou para Matheus Carvalho. O atacante girou em cima da marcação e mandou para o gol.

Com a vaga garantida, o time potiguar recuou e começou a administrar o resultado. O Santa Cruz, então, enfim acordou e marcou o gol de honra aos 39 minutos. Augusto foi até a linha de fundo e cruzou. A bola ficou viva na área até que Héricles chegou para empurrar.