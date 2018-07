ABC marca jogo para o Mané Garrincha e Botafogo pode ser campeão em Brasília

Com 68 pontos, o Botafogo pode ser campeão já neste sábado. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz, no Engenhão, às 17h30, e torcer por um tropeço do América-MG, contra o Paraná, às 21h, no Durival de Britto. Se essa combinação não acontecer, o Botafogo só depende dele para levantar a taça na 37.ª e penúltima rodada.

Para o ABC, a mudança do local da partida contra o Botafogo tem viés financeiro, uma vez que, em Brasília, há a possibilidade de atrair bom público de torcedores do time carioca. O ABC, de qualquer forma, já não joga por nada na Série B. Com 29 pontos, está rebaixado e, no máximo, luta contra terminar como lanterna.

Esta é a terceira vez na Série B que um time manda seu jogo contra o Botafogo para longe de casa para arrecadar dinheiro. O Atlético-GO recebeu os cariocas no Mané Garrincha, na terceira rodada, enquanto o Mogi Mirim escolheu Cariacica, no Espírito Santo, na 25.ª.