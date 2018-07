ABC marca, segura pressão do Sampaio Corrêa e festeja

SANTA CRUZ - O ABC venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta tarde de sábado, no Estádio Iberezão, em Santa Cruz, interior norte-rio-grandense, por estar pagando punição ainda pela partida contra o Palmeiras, quando o Frasqueirão teve superlotação no ano passado. Dênis Marques marcou logo no início e depois a equipe da casa soube administrar o resultado.

O time potiguar foi a 10 pontos e segue na terceira colocação da Série B do Brasileiro, enquanto o Sampaio Corrêa permaneceu com os mesmos cinco pontos do início da rodada, caiu sete posições, ficando agora em 16.º lugar, e segue perto da zona do rebaixamento.

O ABC começou o jogo pressionando na tentativa de abrir logo o placar e administrar o jogo. Melhor distribuído em campo, o time de Natal abriu o marcador aos nove minutos, depois que Rogerinho recebeu ótimo lançamento de Xuxa na entrada da área. Ao ver Dênis Marques correndo nas costas da defesa, ele tocou. O atacante ajeitou a bola e, na saída de Rodrigo Ramos, bateu cruzado mandando a bola no canto esquerdo do goleiro: 1 a 0 para os donos da casa.

Mas foi o único lance em que o ABC chegou. Depois disso, o Sampaio passou a dominar a partida e mereceu o empate, mas não conseguiu concluir com êxito. Duas vezes Pimentinha e uma vez Valber desperdiçaram a chance do empate. No segundo tempo, o ABC voltou posicionado diferente e tentou matar a partida logo no reinício. Para ajudar ainda mais o árbitro expulsou o volante Uillian Corrêa, que recebeu dois cartões amarelos em oito minutos. No segundo, levou o vermelho.

Em seguida, no lance seguinte à expulsão, o ABC quase matou o jogo. Rogerinho cobrou falta com perigo, mas a bola tocou em Rodrigo Ramos e deu rebote. Dênis Marques tentou aproveitar e novamente Rodrigo Ramos defendeu desta vez um milagre. Depois disso o ABC ameaçou nos contra ataques, mas o placar não se alterou.

O ABC volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, quando enfrenta o Atlético Goianiense pela sexta rodada da Série B. O Sampaio Corrêa joga no mesmo dia, mas às 21h50, no Albertão, em Teresina, capital do Piauí-PI, contra o Vasco.

FICHA TÉCNICA:

ABC-RN 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA-MA

ABC-RN - Gilvan; Somália, Samuel, Sueliton e Luciano Amaral; Daniel Amora, Michel (Michel Schmoller), Rogerinho (João Henrique) e Xuxa (Beto); Dênis Marques e Gilmar. Técnico - Zé Teodoro.

SAMPAIO CORRÊA-MA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Paulo Sérgio, Edimar e Willian Simões (Tiaguinho); Jonas, Uillian Corrêa, Válber (Márcio Diogo) e Eloir; Willian Paulista (David Batista) e Pimentinha. Técnico - Flávio Araújo.

GOL - Dênis Marques, aos 9 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo H Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jonas, Sueliton, Luciano Amaral (ABC); Rogerinho, Uillian Corrêa (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Uillian Corrêa (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 22.530,00.

PÚBLICO - 817 pagantes (2.118 total).

LOCAL - Estádio Iberezão, em Santa Cruz (RN).