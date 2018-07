ABC perde do Luverdense e fica na dependência de milagre para não cair

O ABC tentou, lutou, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Diogo Silva nesta sexta-feira e praticamente teve o seu rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro decretado ao perder o confronto direto diante do Luverdense por 1 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 33.ª rodada da Série B.

A derrota acaba com uma invencibilidade de quatro jogos do ABC, que estacionou nos 28 pontos e segue amargando a lanterna. Apesar de ter encerrado um jejum de quatro partidas, o Luverdense continua na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com os mesmos 39 pontos de CRB, Guarani, Figueirense e Brasil, de Pelotas (RS). O time mato-grossense, porém, tem menos vitórias que os demais.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Marcos Aurélio cobrou falta - sofrida por ele mesmo - com perfeição e acertou o ângulo de Edson, abrindo o placar para o visitante. Atrás do placar, o ABC foi em busca do empate e criou boas oportunidades com Erivélton, Berguinho e Arez.

O segundo tempo pareceu um treinamento de ataque contra defesa e um show de chances desperdiçadas pelo ABC. Erivélton chutou forte e a bola passou por cima do travessão, mesmo destino da cabeçada de Matheus. No contra-ataque, Rafael Ratão perdeu a chance de "matar" o jogo para o Luverdense ao finalizar em cima de Edson e depois na rede pelo lado de fora.

A partida ficou bastante aberta nos minutos finais e o time potiguar continuava criando várias oportunidades. Arez cruzou e Fessin, livre de marcação, mandou ao lado do gol. Dalberto e Matheus também tentaram passar por Diogo Silva, mas sem sucesso.

O ABC volta a campo nesta terça-feira contra o América-MG, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Um dia antes, nesta segunda, o Luverdense recebe o líder Internacional, às 20 horas (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), na abertura da 34.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 1 LUVERDENSE

ABC - Edson; Arez, Danrlei, Tonhão e Daniel Nazaré (Nixon); Djavan, Felipe Guedes (Dalberto) e Erivélton; Berguinho (Lucas Coelho), Fessin e Matheus. Técnico: Ranielle Ribeiro.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Moacir, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Marcos Aurélio (Guly) e Sérgio Mota (Cléo Silva); Douglas Baggio (Neguete), Rafael Ratão e Alfredo. Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Marcos Aurélio, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo, Cléo Silva, Guli, Paulinho e Sérgio Mota (Luverdense).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 50.330,00.

PÚBLICO - 2.773 pagantes (4.087 no total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).