ABC-RN supera Águia e conquista vaga na Série B O ABC-RN derrotou o Águia-PA por 3 a 0, na manhã deste domingo, em Natal, e conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O time potiguar, que contou com o apoio de sua torcida no Estádio Frasqueirão, se juntou a Ituiutaba-MG, Criciúma-SC e Salgueiro-PE, que avançaram à semifinal da Série C e já estão garantidos na Segunda Divisão.