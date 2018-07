ABC só empata com o Náutico e aumenta jejum de vitórias no Frasqueirão O ABC segue sem conseguir somar mais que um ponto sob seus domínios. Na tarde desta quarta-feira, o time potiguar apenas empatou por 3 a 3, com o Náutico, na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e chegou a incrível marca de sete jogos sem vitórias no Estádio Frasqueirão, em Natal, somando-se Copa do Brasil e Nacional.