ABC supera Icasa, se mantém 100% em casa e entra no G-4 da Série B

SANTA CRUZ - Mesmo jogando longe de Natal, o ABC manteve a boa performance como mandante e conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. De volta ao G4, o time bateu o Icasa, por 3 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Iberezão, em Santa Cruz (RN), a 110 quilômetros da capital potiguar. O duelo, válido pela sétima rodada, não pôde acontecer no Estádio Frasqueirão porque o time perdeu três mandos na Série B do ano passado.

Com este importante resultado, o ABC volta a figurar na zona de acesso, ocupando a quarta posição, com 13 pontos. O time vinha de derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0. Já o Icasa perdeu uma grande oportunidade de encostar nos primeiros, estacionando nos oito pontos, na 14ª colocação.

Superior em campo, o ABC não encontrou muitas dificuldades para construir sua vitória. Apesar da pressão no primeiro tempo, o primeiro gol saiu só aos 33 minutos. O meia Rogerinho cobrou falta com categoria e a bola entrou no canto esquerdo do goleiro Dionnatan.

Na segunda etapa, o time da casa foi um pouco mais cauteloso no início. Ainda assim, encontrou espaços para marcar o segundo. Rogerinho deu belo passe para o atacante Beto, que bateu na saída do goleiro. No final, aos 41 minutos, o atacante João Henrique completou um cruzamento rasteiro e fechou o placar.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o ABC volta a campo para enfrentar o Oeste, no mesmo Estádio Iberezão, em Santa Cruz. O Icasa terá a dura missão de enfrentar o Luverdense, no mesmo dia, às 21h50, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA:

ABC 3 x 0 ICASA

ABC - Gilvan; Madson, Samuel, Suéliton e Luciano Amaral; Michel Schmöller, Michel Benhami, Rogerinho (Somália depois Liel) e Xuxa; João Henrique e Beto (Lúcio Flávio). Técnico: Zé Teodoro.

ICASA - Dionnatan; Douglas, Nahylor, Preto Costa e Zé Carlos; Elanardo (Jonathan Lima), Foguinho, Dodó e Danilinho (Bismark); Felipe Klein e Zulu (Bruno Nunes). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Rogerinho, aos 33 minutos do primeiro tempo. Beto, aos 20, e João Henrique, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Suéliton e Gilvan (ABC); Felipe Klein (Icasa).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA - R$ 9.300,00.

PÚBLICO - 969 pagantes.

LOCAL - Estádio Iberezão, em Santa Cruz (RN).