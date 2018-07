ABC surpreende Ceará e ganha por 2 a 1 em Fortaleza

Sem contar com o experiente atacante Magno Alves, artilheiro do time com oito gols, que foi poupado com dores musculares, o líder Ceará tropeçou na 17ª rodada da Série B. Jogando no Estádio Presidente Vargas, na noite desta terça-feira, em Fortaleza, perdeu para o ABC por 2 a 1.

A derrota em casa não abala o Ceará, que segue tranquilo com 31 pontos, bem posicionado na luta pelo acesso. Mas liga o sinal de alerta, depois de ter perdido também na rodada anterior para o Vasco. Já o ABC tem muito a comemorar, chegando aos 24 pontos e abrindo distância da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi muito disputado, com chances de gols para os dois lados. O ABC surpreendeu logo aos dois minutos, quando o lateral Renato foi lançado nas costas de Élder Santos, invadiu a área e bateu cruzado: 1 a 0.

Após alguns minutos perdido em campo, o Ceará passou a imprimir forte pressão. Aos 15 minutos, Eduardo cruzou e Nikão acertou o pé da trave direita. O ABC respondeu aos 18, quando Daniel Amora entrou nas costas da defesa e bateu cruzado, mas, desta vez, para fora.

O Ceará continuou no ataque: Eduardo arriscou o chute, aos 22 minutos, e Gilvan espalmou. O empate saiu aos 27, quando Bill foi até a linha de fundo e levantou para trás. O goleiro tentou dar um tapa, mas jogou a bola nos joelhos do zagueiro Marlon, que marcou contra.

Cada time ainda criou mais uma chance no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Dênis Marques entrou na área pelo lado esquerdo e chutou forte, com Jailson mandando para escanteio. O dono da casa devolveu de forma aguda. Depois do cruzamento de Eduardo, Samuel Xavier chutou rasteiro e a bola, caprichosa, bateu no pé da trave direita.

No segundo tempo, o Ceará tentou ganhar força com as entradas dos atacantes Gil, Lulinha e Lima. Mas quem começou assustando foi o visitante com um chute de longe de Luciano Amaral, que Jailson espalmou por cima do travessão.

Mais livre, o meia Ricardinho passou a articular as jogadas do Ceará. E quase marcou aos 27 minutos, exigindo grande defesa de Gilvan. No minuto seguinte, Felipe Amorim chutou de longe e marcou para os donos da casa, mas tinham dois jogadores impedidos e o gol foi anulado.

Com quatro atacantes e falhando na marcação, o Ceará sofreu o segundo gol aos 45 minutos. João Henrique foi lançado em velocidade e fez o passe para Renato. Ele teve calma de driblar um zagueiro e bater de perna esquerda, definindo a vitória do ABC.

Na 18ª rodada, o Ceará vai enfrentar a Portuguesa no Canindé, enquanto o ABC recebe Vila Nova no Frasqueirão. Ambos os jogos serão disputados no sábado.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 2 ABC

CEARÁ - Jailson; Samuel Xavier, Sandro, Anderson e Élder Santos; João Marcos, Eduardo (Gil), Ricardinho e Nikão; Bill (Lima) e Lulinha (Felipe Amorim). Técnico: Sérgio Soares.

ABC - Gilvan; Renato, Suéliton, Marlon e Luciano Amaral; Fábio Bahia, Daniel Amora, Michel (Diego Jussani) e Rogerinho (João Henrique); João Paulo (Xuxa) e Dênis Marques. Técnico: Zé Teodoro.

GOLS - Renato, aos dois, e Marlon (contra), aos 27 minutos do primeiro tempo; Renato, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÕES AMARELOS - Anderson e João Marcos (Ceará); Renato e Daniel Amora (ABC).

RENDA - R$ 76.683,00.

PÚBLICO - 8.472 pagantes.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).