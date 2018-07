ABC surpreende Remo e assume liderança do Grupo A da Série C

O ABC conquistou uma importante vitória no encerramento da 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira. Ao bater o Remo por 2 a 0 no Frasqueirão, o time potiguar conteve um adversário direto na briga pela classificação e, de quebra, garantiu a liderança do Grupo A.

Com o resultado, o ABC chegou a 25 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, que fica em segundo por ter um gol a menos de saldo: 7 a 6. O Remo, mesmo com a vitória, é o quarto colocado, com 23 pontos. Fechando o G4 do grupo aparece o Botafogo-PB, também com 23.

Pelo Grupo B, o Guarani, que derrotou a Portuguesa por 1 a 0 no domingo, aparece na primeira colocação, com 31 pontos. Botafogo-SP (27), Ypiranga (26), e Boa (26) estão na zona de classificação.

Jogando em casa, no Frasqueirão, a ABC teve dificuldade para superar o jogo truncado e de muita marcação na primeira etapa. As melhores chances no primeiro tempo foram criadas através de cobranças de bolas paradas.

A partida seguiu amarrada até os 31 minutos, quando o time da casa abriu o placar. Jones Carioca lançou para Echeverría e o paraguaio arrancou e bateu firme para superar Fernando Henrique.

Dez minutos mais tarde, o ABC "matou" o jogo. Em contra-ataque rápido, Nando encontrou Jones Carioca sozinho. O atacante avançou e tocou rasteiro na saída do goleiro para definir a vitória.