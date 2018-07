ABC vence Barueri e fica perto de se manter na Série B

Assim, o Barueri permanece com 47 pontos, na 13.ª colocação, somente dois pontos distante do São Caetano, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o ABC praticamente se livrou das chances de rebaixamento. O time potiguar chegou aos 50 pontos, assumindo a 11.ª posição, abrindo cinco pontos de diferença para a zona de degola, restando seis em disputa.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo ABC. Aos 14 minutos, Cascata abriu o placar aproveitando rebote do goleiro Juninho. Com o Barueri acuado, o ABC chegou ao segundo gol aos 36 minutos. Leandrão fez bem a função de pivô e rolou para Cascata chutar com categoria para o fundo das redes.

O time potiguar ainda comemorava quando chegou ao terceiro gol. Aos 40, Lins avançou com velocidade pelo lado esquerdo e chutou forte. A bola entrou no ângulo do goleiro Juninho.

Na etapa final, o Barueri foi para o tudo ou nada, enquanto que o ABC passou a administrar o placar elástico. Apesar da pressão, o time paulista conseguiu somente chegar ao gol de honra. Aos 23, Léo Gamalho avançou, mas foi cercado pela zaga do ABC e a bola sobra para Gil, que chutou para o gol.

Pela 37.ª rodada, os jogos serão todos realizados todos no próximo sábado, às 17 horas. O Barueri encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. O último jogo do time é diante do Salgueiro, na Arena Barueri. O ABC joga diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, sábado. Após isso, o time potiguar encerra sua participação diante do Americana, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

Barueri 1 x 3 ABC

Barueri - Juninho; Rodrigo Arroz, Anderson Pedra e Diego; Marcos Pimentel, Alê, Giovanni Augusto, Bebeto (Gil) e Ademir Sopa e Alex Maranhão (Saldanha); Magrão (Léo Gamalho). Técnico: Renê Simões.

ABC - Wellington; Irineu, Tiago Garça e Leonardo; Nêgo (Makelele), Ricardo Oliveira, Jerson, Cascata (Rômulo) e Renatinho Carioca; Lins (Ederson) e Leandrão. Técnico: Leandro Campos.

Gols - Cascata, aos 14 e aos 36, e Lins, aos 40 minutos do primeiro tempo. Gil, aos 23 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ).

Cartões amarelos - Nêgo, Ademir Sopa e Giovanni Augusto.

Renda - R$ 11.600,00.

Público - 3.410 pagantes.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).