ABC vence CRB por 4 a 2 e sobe na tabela da Série B O ABC chegou à segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o CRB-AL por 4 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela sexta rodada. Com o resultado, o time potiguar ainda interrompeu a sequência de duas derrotas seguidas e subiu na tabela.