ABC vence lanterna em Natal e cola no G-4 da Série B do Brasileirão

NATAL - O ABC voltou a encostar no G-4 da Série B ao vencer o Duque de Caxias, por 3 a 0, neste sábado à noite, em Natal, no encerramento da 11.ª rodada. O time potiguar alcançou o quinto lugar, com 20 pontos, igual a Americana, quarto, e Paraná, terceiro, que têm uma vitória a mais - 6 a 5. Por outro lado, o Duque continua na lanterna, com apenas três pontos e sem nenhuma vitória.

Apoiado por sua torcida, o ABC desde os primeiros momentos tomou as iniciativas ofensivas. E, com méritos, abriu o placar aos 18 minutos. Leandrão foi lançado em diagonal, passou pelo goleiro e tocou em direção ao gol. A bola ainda tocou nas pernas do zagueiro Santiago, mudou a sua trajetória e entrou. Não fosse o desvio, iria para fora.

A superioridade do ABC era indiscutível, mas o time potiguar só ampliou o placar aos 46 minutos. Leandro dominou a bola pelo lado esquerdo do ataque e rolou para Bileu, na frente da área. Ele ajeitou e soltou a bomba, que morreu no ângulo do goleiro Tiago.

No segundo tempo, o ABC optou por se defender para explorar apenas os contragolpes. O Duque de Caxias até tentou reagir, mas não teve capacidade técnica sequer para diminuir o placar. Mesmo sem muito esforço, o ABC ampliou aos 44 minutos, numa cobrança de pênalti de Cacasta. Ele bateu com categoria, no ângulo esquerdo do goleiro. A penalidade nasceu num toque de mão do zagueiro Santiago.

Na 12.ª rodada, o ABC vai enfrentar o Boa, em Varginha, no próximo sábado à noite. Bem antes disso, na terça-feira, o Duque de Caxias recebe o Icasa.

ABC - 3 - Wellington; Pio (Samuel), Tiago Garça, Alessandro Lopes e Renatinho; Ricardo Oliveira (Marcus Vinícius), Bileu, Makelele e Cascata; Elionar Bombinha (Malaquias) e Leandrão. Técnico Leandro Campos

DUQUE DE CAXIAS - 0 - Thiago; Éverton Silva, Bruno Costa, Santiago e Paulo Rodrigues; Tiaguinho, Leandro Teixeira (Erick Flores), Toni e Léo Pimenta (Valdiram); Somália e André Luiz. Técnico - Valdir Espinosa

Gols - Leandrão, aos 18, e Bileu, aos 46 minutos do primeiro tempo. Cascata, aos 44 minutos do segundo tempo; Árbitro - Antônio Hora Filho (SE); Cartões amarelos - Paulo Rodrigues e Santiago; Local - Estádio Frasqueirão, em Natal.