ABC vence Mogi Mirim no duelo dos rebaixados da Série B

Mesmo com a vitória, o time potiguar não escapa da queda para a terceira divisão. Com 32 pontos, o ABC não pode mais alcançar o Ceará, primeiro time fora da zona do rebaixamento com 41 pontos. Mais abaixo, sem vencer desde a 24.ª rodada, o Mogi segue estacionado nos 23 pontos, na lanterna da competição. Não vence há 12 rodadas.

O time da casa abriu o placar logo na sua primeira descida ao ataque. Aos 12 minutos, o volante Rafael Miranda aproveitou escanteio cobrado pela direita, se antecipou à marcação e desviou de cabeça para vencer o goleiro Daniel. Mais incisivo, o time potiguar só não ampliou o resultado ainda na primeira etapa porque não estava com a pontaria em dia.

No começo do segundo tempo, novamente aproveitando a bola parada, o time da casa voltou a marcar. Dessa vez, aos três minutos, Ronaldo Mendes bateu falta com extrema categoria, por baixo da barreira, surpreendendo Daniel e ampliando a vantagem potiguar.

No final, aos 39 minutos, o ABC ainda ampliou. Romarinho foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Ednei bateu bem e deixou o placar em 3 a 0. Quase no último minuto, aos 44, Jô ainda diminuiu para o Mogi com um chute de fora da área, mas a reação parou por aí.

Na próxima sexta-feira, às 21h30, o ABC volta a campo contra o Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) e, na sequência, se despede da Série B contra o Boa. O Mogi Mirim, por sua vez, recebe o Santa Cruz no próximo sábado, às 17h30, no Novelli Júnior, em Itu (SP) e, na última rodada, vai ao Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), enfrentar o Luverdense.

FICHA TÉCNICA:

ABC 3 X 1 MOGI MIRIM

ABC - Gilvan; Ednei, Luizão, Adriano Alves e Reginaldo; Fábio Bahia (Jandson Chiclete), Rafael Miranda, Ronaldo Mendes e Erivélton; Bismark (Rafael Silva) e Pingo (Romarinho). Técnico - Sérgio China.

MOGI MIRIM - Daniel; Michel Tiago, Paulão, Renato Camilo e Dieguinho; Anderson Rosa, Henrique Motta (Thomas Anderson), Romarinho (Gustavo Costa) e Everaldo; Jô e Keké. Técnico - Toninho Cecílio.

GOLS - Rafael Miranda, aos 12 minutos do primeiro tempo; Ronaldo Mendes, aos 3, Ednei, aos 39, e Jô, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Miranda e Ronaldo Mendes (ABC); Dieguinho, Anderson Rosa e Romarinho (Mogi Mirim).

RENDA - R$ 2.800,00.

PÚBLICO - 605 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).