ABC vence Paraná e fica mais distante do rebaixamento

Polêmicas à parte, o árbitro validou o gol e o ABC acabou subindo duas posições e ultrapassando o Paraná. O time potiguar ficou com a 12.ª colocação, com 42 pontos. No 13.º lugar, os paranaense somam os mesmos pontos, mas seguem em desvantagem no saldo de gols: -1 a -3.

Apesar da boa movimentação de ambas as equipes, poucas foram as chances claras de gol. Com a maior posse de bola, o Paraná controlava a partida em seu campo ofensivo, mas errava no último passe. Trajando a camisa de número 200, em comemoração à soma de partidas defendendo o Paraná, Lúcio Flávio criou os principais lances de perigo do primeiro tempo.

Aos 15 minutos, o meia chutou forte no canto esquerdo do goleiro Andrey, que passou raspando a trave. Aos 43, mandou uma pancada de fora da área. Wendel tentou aproveitar o rebote de Andrey, mas foi flagrado em posição irregular. Na defensiva e com dificuldade na criação das jogadas, o ABC tentou explorar os contra-ataques, mas levou pouco perigo.

Na etapa final, as chances de gol apareceram com mais frequência. Com a entrada de Douglas, no lugar de Geraldo, o Paraná melhorou a criação das jogadas e aumentou o volume de jogo no meio de campo, porém parou nas boas defesas do goleiro Andrey.

Mas foi a estrela de Rodrigo Silva quem brilhou. O atacante deixou o banco de reservas e garantiu a vitória potiguar. Aos 34 minutos, acertou um belo chute no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Luis Carlos. Não contente, o ABC se manteve ofensivo. Aos 42, Raul fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Rodrigo Silva apareceu livre dentro da área para ampliar o placar.

Na base do abafa, o Paraná subiu ao ataque e conseguiu descontar com Lúcio Flávio, em um lance bem polêmico, que lembrou o gol de Barcos pelo Palmeiras contra o Internacional, no Brasileirão. Após cruzamento rasteiro na área, o meia empurrou a bola para o fundo das redes com um "peixinho". Os jogadores do ABC reclamaram que o gol foi de mão. Sem hesitar, o árbitro catarinense Paulo Godoy Bezerra validou o lance.

Na fuga incessante do rebaixamento, o ABC encara o Avaí, na próxima terça, no estádio Frasqueirão, em Natal, às 21h50, pela 35.ª rodada. Também na terça e no mesmo horário, o Paraná visita o CRB, em Maceió, no estádio Rei Pelé, tentando se manter na zona de conforto da tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 2 ABC

PARANÁ - Luis Carlos; Paulo Henrique, Anderson, Alex Alves e Fernandinho; Vandinho (Cambará), Ricardo Conceição e Lúcio Flávio; Geraldo (Douglas Packer), Luisinho e Wendel (Nilson). Técnico: Toninho Cecílio.

ABC - Andrey; Ivan, Flávio Boaventura, Vinícius e Renatinho; Bileu (Gladstone), Serginho, Guto e Cascata (Raul); Éderson e Adriano Pardal (Rodrigo Silva). Técnico - Sidney Moraes. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Rodrigo Silva, aos 34 e aos 42, Lúcio Flávio, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ivan e Serginho (ABC).

ÁRBITRO - Paulo Godoy Bezerra (SC).

RENDA - R$ 16.125,00.

PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).