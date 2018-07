ABC volta a marcar após sete jogos, mas só empata com o Juventude

O Juventude perdeu a chance de se aproximar do G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro em partida contra o lanterna ABC, na Arena da Dunas, em Natal, nesta terça-feira, pela 26.ª rodada. O time gaúcho saiu na frente, mas sofreu o empate por 1 a 1 na segunda etapa.

O ABC vinha de sete partidas sem conseguir marcar um único gol e já chega a nove jogos sem vencer. Com 18 pontos, o time potiguar é o último colocado e já vê o Santa Cruz, primeiro time fora da zona da degola com 11 pontos de distância. O Juventude, com 42, é o sexto colocado, mas fica três pontos abaixo do quarto Vila Nova. A vitória reduziria a diferença para apenas um ponto.

O primeiro tempo foi equilibrado e sem muitos lances de perigo. Os dois times se estudavam e evitavam se lançar ao ataque para não sofrerem com contragolpes. No entanto, quando a partida parecia se encaminhar sem gols para o intervalo, o Juventude abriu o placar com Leilson. No último minuto da primeira etapa, o meia cobrou falta com categoria e marcou belo gol para o time visitante.

Na segunda etapa, o ABC melhorou com as entradas de Gegê e Berguinho, jogadores de velocidade que passaram a criar jogadas de perigo pelas pontas. Aos 20 minutos, o próprio Berguinho avançou pela esquerda e cruzou na medida para Adriano Pardal completar de cabeça e empatar.

O time da casa cresceu no final e por pouco não virou a partida, mas os jogadores de frente mostraram insegurança e falta de confiança na hora de definir as jogadas. Com muitos lances agudos desperdiçados, o jogo terminou mesmo em empate por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo nesta sexta-feira, pela 27.ª rodada da Série B. O Juventude recebe o Paysandu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), enquanto que o ABC joga contra o Goiás no estádio Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 1 JUVENTUDE

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Léo Fortunato, Tonhão e Eltinho; Danrlei, Djavan (Gegê) e Felipe Guedes; Adriano Pardal (Daniel Cruz) e Tatá (Berguinho) e Lucas Coelho. Técnico: Itamar Schulle.

JUVENTUDE - Matheus Cavichiolli; Tinga, Domingues, Maurício e Pará; Fahel, Lucas e Leilson (Wanderson); Wesley Natã, Tiago Marques e Yago (Juninho Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Leilson, aos 45 minutos do primeiro tempo; Adriano Pardal, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Bocão, Danrlei, Djavan, Felipe Guedes e Tatá (ABC); Tinga, Maurício, Leilson e Tiago Marques (Juventude).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 11.385,00.

PÚBLICO - 1.266 pagantes (1.277 no total).

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).