ABC x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

ABC e Vitória jogam neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal, às 16h (de Brasília), pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes precisam da vitória para se aproximarem da classificação.

ABC x Vitória terá transmissão do SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC. O ABC aparece na terceira colocação do Grupo B, com 11 pontos, enquanto o Vitória é o quinto, com cinco. Classificam-se para a próxima fase os quatro primeiros colocados de cada grupo.

Na última rodada da Copa do Nordeste, o ABC derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e se aproximou da classificação. No Potiguar, o time bateu o ASSU por 2 a 1, na quarta-feira passada. A equipe de Natal tem uma campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota no torneio regional.

O Vitória empatou em 2 a 2 com o Confiança, na rodada passada da Copa do Nordeste. No Baiano, vem de derrota por 2 a 0 para o Fluminense de Feira. Um fato curioso é que o time baiano ainda não venceu no torneio regional. Foram cinco empates e uma derrota.