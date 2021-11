Abel acena Palmeiras com reservas diante do Fortaleza para ter força máxima na final da Libertadores

O ídolo Marcos deu uma cornetada em Abel Ferreira após a derrota por 2 a 0 diante do São Paulo com reservas. "Escala os titulares contra o Fortaleza", cutucou o ex-goleiro, indignado e já lembrando do jogo de sábado. O treinador, porém, parece disposto a não correr mais riscos e deve seguir com o time alternativo, preservando as principais peças para o embate com o Flamengo, dia 27, em Montevidéu, na decisão da Copa Libertadores.

"Temos um plano e vamos seguir até o fim. Isso que deu alegria para a torcida 21 anos depois. Plano meu e dos jogadores. O grupo continua, segue tudo igual", afirmou o treinador, que usou as conquistas do início do ano para se defender e já fazer um prognóstico para a visita aos cearenses e também para o duelo como Atlético-MG, terça-feira.

"Acreditem no que estamos fazendo. Um ano atrás, ninguém dava nada para esse time. Ganhamos dois grandes títulos, uma Libertadores e ainda a Copa (do Brasil). Temos um plano e vamos seguir até o fim", seguiu, garantindo que não decepcionará os palmeirenses.

Abel vem há algum tempo batendo na tecla que o Palmeiras completo é muito forte para justificar a defesa dos titulares. Depois de comprovar com série de vitórias que está "pronto" para buscar o tri da América, o técnico não vê motivos para correr riscos desnecessários.

Contra o São Paulo, apenas Weverton iniciou entre os titulares no Allianz Parque. Do mais, equipe alternativa. Marcos Rocha atuou por estar suspenso na decisão do Uruguai.

"Temos um calendário com jogos seguidos. Não há milagres, magia. Da forma que está organizado o calendário não há milagres. Sou pago pra tomar decisões. E assumo a responsabilidade das decisões. Temos um plano e vamos seguir", observou, repetindo seu mantra de programação definida."