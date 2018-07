Abel admite decepção após segunda derrota seguida

Para o treinador, o time gaúcho sofreu duas derrotas consecutivas em partidas que tinha boas chances de vencer. "Estou muito decepcionado. Depois de um jogo fantástico, a gente perdeu de novo", lamentou Abel. "A decepção é total porque foram dois jogos perdidos e que tivemos chances de vencer."

A primeira derrota impediu o Inter de superar o líder Cruzeiro na tabela, ainda que provisoriamente, na quarta-feira. Agora, o revés afastou o time do primeiro colocado. A equipe mineira tem cinco pontos de vantagem, mas poderá ampliar a diferença ainda neste domingo, se vencer o Goiás, fora de casa.

Apesar do estrago que os tropeços causaram na campanha gaúcha, Abel evitou apontar culpados e rejeitou as críticas. "Ganhamos cinco jogos. Deixamos de ganhar dois. Não faremos terra arrasada e falar que ninguém presta", declarou. "O Valdívia entrou muito bem. O Alex entrou em uma posição que não faz há muito tempo e foi muito bem."

Abel poupou também Rafael Moura, que desperdiçou chance incrível no segundo tempo da partida. O atacante driblou o marcador na pequena área e, com gol livre, acertou o pé da trave. "O Rafael é um grande atleta, um grande profissional. Não preciso falar nada com ele", desconversou o treinador.