Abel admite Inter fechado: 'Conseguimos controlar o São Paulo'

O Internacional entrou em campo para enfrentar o São Paulo na última quarta-feira, no Morumbi, com uma postura bastante defensiva. O time gaúcho teve três zagueiros, além de dois volantes, e fez dos contra-ataque e bolas paradas suas principais armas ofensivas. Foi assim que arrancou empate por 1 a 1, que o recolocou no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O próprio técnico do Inter, Abel Braga, admitiu que o time atuou fechado, e garantiu que a estratégia deu certo. "Hoje (quarta-feira), jogamos por um bola. Conseguimos controlar bem o São Paulo, que não conseguiu passar pela nossa barreira", afirmou o treinador.