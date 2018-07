Abel admite poupar titulares do Fluminense no Campeonato Carioca

RIO - Apesar de ainda não estar classificado na Taça Guanabara, o técnico Abel Braga admitiu que deverá poupar alguns titulares do Fluminense na última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. O time precisa vencer o Madureira, ainda na briga pela semifinal no Grupo A, para avançar no Grupo B.

Abel deve preservar os jogadores por causa da sequência de partidas. Depois do duelo de domingo, pelo Carioca, o Fluminense vai viajar para o Chile, onde enfrentará o Huachipato, na próxima quarta-feira.

"Não posso botar para jogar o time que perdeu para o Grêmio. Depois, na segunda-feira, já vamos ter uma viagem para o Chile e o jogo com Huachipato é na quarta", afirmou logo após a inesperada derrota diante dos gaúchos, pelo placar de 3 a 0, no Engenhão.

É justamente por causa do tropeço que a equipe carioca quer concentrar suas energias na competição sul-americana. O Grupo 8 está embolado com os quatro times somando os mesmos três pontos.

Pelo Carioca, se empatar com o Madureira, o Fluminense terá que torcer por pelo menos um empate do Boavista com o Botafogo, no mesmo domingo. O time de Abel ocupa o segundo lugar do Grupo B, com 15 pontos, apenas dois a mais que o Boavista.