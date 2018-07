Abel admite queda do Inter após 3ª derrota seguida

O técnico Abel Braga reconheceu o momento ruim do Internacional, que se complicou logo na sua estreia na Copa Sul-Americana ao perder por 2 a 0 para o Bahia, no Beira-Rio, na noite de quarta-feira. Ele admitiu que o time caiu de rendimento e prometeu trabalho para encerrar a sequência de tropeços.

"Não vamos desanimar. Vamos continuar o trabalho, pois este time já esteve na liderança do Brasileirão. Precisamos voltar a render", disse Abel, que comandou o time pela 300ª vez, exibindo preocupação com o momento ruim do Inter, que perdeu as últimas três partidas, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro.

Batido em casa, o Inter terá a dura missão de reverter a vantagem do Bahia na próxima quinta-feira, na Fonte Nova, quando os times voltam a se enfrentar na Copa Sul-Americana.

Antes, porém, o time tentará acabar com o seu momento ruim também no Brasileirão. O time vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, no Pacaembu, pela 18ª rodada. O lateral-direito Wellington Silva, contundido, e o meia D''Alessandro, suspenso, vão desfalcar o time gaúcho.