Abel admite queda na confiança, mas cobra reação para o Fla-Flu

O técnico Abel Braga admitiu neste domingo que a sequência ruim do Fluminense vem abalando a confiança da equipe. O treinador se mostrou preocupado, após o empate por 1 a 1 com o Bahia, porque o time carioca ainda briga para se garantir na primeira divisão e tem na quarta o jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Flamengo.

"O momento quando não é bom, o gol abala um pouco", admitiu o treinador, ao se referir ao do Bahia, que abriu o placar no domingo. "Buscamos o empate e pelo que se apresentou o primeiro tempo, mudou tudo, eles voltaram com mais um volante e nós tiramos um meia e colocamos mais um atacante para jogar pelos lados."

Apesar do momento irregular, Abel pregou atenção para superar o Flamengo, que entrará em campo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. "Vamos jogar contra uma equipe muito forte, que tem a vantagem, o que aumenta a responsabilidade deles, mas acho que podemos reverter com qualquer vitória. Vamos procurar colocar a melhor equipe e fazer um jogo bom."

Quanto ao time, o treinador evitou antecipar a escalação, mas projetou força máxima para o clássico no Maracanã. "É difícil, se analisar jogador por jogador, tem alguns que deram uma baixada, mas se for perguntar quem está bem para quarta, vai estar todo mundo bem, todos querem jogar. É difícil por isso, um jogo do tamanho do Fla-Flu, todo mundo quer jogar."

Com o empate, o Fluminense segue próximo da zona da degola. Ocupa o 14º posto, com 39 pontos, apenas cinco acima da zona do rebaixamento.