Abel admite vitória justa do Fla, mas critica 'gracinhas' do rival

O técnico Abel Braga admitiu que a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, por 2 a 0, foi "justa", na noite desta quinta-feira, em Brasília. Mas o treinador não deixou de criticar a postura que considerou excessiva de alguns jogadores do rival rubro-negro. Na sua avaliação, houve "gracinhas" e "frescurinha" com a intenção de subestimar a sua equipe.

"E houve um certo exagero em algumas jogadas, de subestimar. Por aí, não é legal. Ainda no primeiro tempo, no 1 a 0, virei e falei para o [técnico Maurício Barbieri] chamar a atenção. Daqui a pouco, o cara que está perdendo, com sangue quente, vem, te coloca por cima, quebra a perna por algo que não tem necessidade", disse Abel.

O treinador comparou a situação com a goleada do Fluminense sobre o mesmo rival, por 4 a 0, no Campeonato Carioca. O jogo foi disputado na capital do Mato Grosso. "Lá, em Cuiabá, ganhamos de quatro e não fizemos gracinhas. Não ficamos com essa frescurinha. Avisei, naquela vez, os meus jogadores que voltaríamos ano mesmo avião, como será agora, de não ter brincadeira e risadinha. Pois era para se colocar no lugar de quem havia perdido. Espero que hoje a atitude do lado de lá seja a mesma."

Para Abel, a derrota foi resultado das dificuldades encontradas pela equipe no primeiro tempo. Sua estratégia era conter o rival na etapa inicial e sair para o ataque depois do intervalo.

"Nosso primeiro tempo foi muito ruim, não podemos tomar um gol da maneira que tomamos. No segundo tempo, o Flamengo foi lá uma vez. Nossa ideia era segurar 0 a 0 no primeiro tempo para, no segundo, a gente fazer exatamente o que fez. Mas eles saíram ganhando. Nós usamos o critério que iríamos usar, mas só chegamos na entrada da área e ali era muito bate-rebate, nem as bolas aéreas nós conseguimos colocar. A vitória deles foi justa", ponderou.

O treinador, contudo, minimizou o efeito da derrota no clássico para o moral do time. "Não pode ter impacto, porque daqui a três dias já tem jogo de novo. O complicado para nós é ter que jogar quatro partidas fora de casa. Está tudo mais ou menos dentro do previsto", declarou.

O revés deixou o Fluminense com 14 pontos, na 10ª colocação, ao fim desta 10ª rodada do Brasileirão. O time tricolor volta a campo no domingo para duelar com o Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte.