Abel aponta escalação do Palmeiras para a final da Recopa sem sacrifícios

O técnico Abel Ferreira promete um Palmeiras 100% fisicamente para a segunda partida da decisão da Recopa Sul-Americana, quarta-feira, no Allianz Parque, diante do Athletico-PR. Com isso, alguns jogadores que estavam afastados e retornaram aos treinamentos nos últimos dias não deverão ser colocados em campo no sacrifício.

"Vamos ver, por norma não costumo colocar jogadores que voltam de lesão depois de muito tempo como titular. Temos 27 jogadores e acreditamos neles. Como foi no último jogo sem os dois zagueiros que jogam mais, o Luan e Gómez. Olhamos para os que estavam em melhor forma, o Kuscevic e Murilo, jogaram sem problema nenhum. Eles sabem que acreditamos neles, vamos ver quem está pronto para quarta-feira. Assim que fazemos, analisar o pós-jogo, fazer as análises em 24 horas e escolher quem estará preparado para fazer a gestão de energia e jogar na máxima força.

Há 16 meses no comando do Palmeiras, Abel vai disputar a oitava taça. Um desempenho surpreendente até mesmo para o treinador. "São muitas finais seguidas. Se me perguntassem se esperava jogar oito finais em um ano só, diria que não. Nunca pensei nisso, mas trabalho para isso, sei o quanto custa chegar às finais, o quanto custa ganhá-las e quanto custa perdê-las. Tenho uma máxima na vida: tudo vem para nos ensinar. Seja positivo ou negativo."

Como os titulares não atuaram diante da Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, no domingo, Abel vai utilizá-los nesta segunda-feira no treinamento previsto para a Academia de Futebol. Já a escalação será definida na terça-feira.