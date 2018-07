Abel aprova atuação do Flu em 1º jogo-treino nos EUA

"O resultado foi bom. Nós só tivemos dois dias de treinamento depois de uma paradinha de alguns dias. O calor e a viagem atrapalham um pouco, mas foi dentro do esperado. A primeira equipe trabalhou muito bem a bola e cansou adversário. A segunda contou com muitos meninos, mas também foi bem. É bom para que eles ganhem experiência atuando com os mais velhos", afirmou.

No primeiro tempo, com os titulares, mas sem o volante Valencia e o meia Deco, poupados, o Fluminense abriu 3 a 0, com dois gols de Samuel e outro marcado por Rafael Sobis. O time foi escalado por Abel com: Ricardo Berna; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Fábio Braga e Wagner; Rhayner, Rafael Sobis e Samuel.

Na etapa final, Biro Biro (dois), Eduardo e Zé Lucas ampliaram para o Fluminense, que foi vazado por Nick Wilson. Só com os reservas, o time carioca jogou com a seguinte formação: Kléver; Luquinha (Zé Lucas), Elivélton, Leandro Euzébio e Monzón; Marlon, Fábio Braga (Edinho) Felipe e Eduardo; Biro Biro e Michael.

Único jogador a atuar nos dois tempos, Fábio Braga também aprovou a atividade e espera aproveitar a intertemporada nos Estados Unidos para conquistar seu espaço no Fluminense. "O calor é muito desgastante, mas o nosso time foi inteligente e soube ter a posse de bola para não correr atrás do time deles. Sempre quem está no banco quer jogar e comigo não é diferente. Sempre que tenho a oportunidade busco o meu espaço no time", disse.

O Fluminense voltará a disputar um jogo-treino nesta quarta-feira. Também no CT do Orlando City, o time vai enfrentar o Fort Lauderdale Strickers, às 18 horas (de Brasília).