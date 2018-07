Abel assiste a jogo treino com agente de Rafael Sobis

A diretoria do Fluminense e Abel querem a aquisição do jogador, do Al Jazira, dos Emirados Árabes, mas sofrem a concorrência de Internacional, Cruzeiro e Grêmio. A favor do clube tricolor, a antecipação da janela de transferências internacionais, que se fecha em 20 de julho. Se quiser, o Fluminense pode inviabilizar sua ida para outro clube brasileiro ao simplesmente se recusar a liberá-lo antes do fim do empréstimo.

A presença de Jorge Machado, o agente de Sóbis, indica que as negociações para a permanência do atacante nas Laranjeiras caminham. Enquanto isso, Abel estava mais preocupado com Fred e Neves.

A dupla atuou sem aparentar restrições físicas, mas não teve bom rendimento contra o Tupi, que venceu o treino por 2 a 0 em 45 minutos. O atacante e o meia-atacante devem ser liberados para a partida contra o Náutico, sábado, pela sétima rodada do Brasileiro.