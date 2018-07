Abel Braga acerta com o Al Jazira e volta aos Emirados Árabes

Desempregado desde o fim do ano passado, quando foi liberado pelo Internacional, o técnico Abel Braga está de clube novo. Nesta terça-feira, o treinador de 62 anos foi anunciado como treinador do Al Jazira, de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, equipe que treinou entre 2008 e 2011. De acordo com o clube árabe, ele será apresentado em breve.

Desde que não teve seu contrato com o Internacional, em dezembro, Abel Braga já deixava claro que gostaria de aceitar convite para voltar aos Emirados Árabes. Ele chegou a ser especulado pelo São Paulo, mas não entrou na lista de candidatos a um dos diversos cargos que ficaram vagos nas últimas semanas, em Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, por exemplo.

Abelão, como é conhecido, passou três temporadas no Al Jazira, conquistando uma vez a liga local e duas vezes a Copa do Presidente. Nos últimos 10 anos, só treinou outros dois clubes: Fluminense e Inter. Antes, trabalhou em mais de duas dezenas de equipes, incluindo Botafogo, Vasco, Coritiba, Atlético-PR, Flamengo, Atlético-MG e Olympique de Marselha.

O treinador passou um ano no Flu em 2005 e foi para o Inter na temporada seguinte. Em dois no Beira-Rio, ganhou Libertadores de Mundial. Chegou a deixar a ser demitido, mas voltou quatro meses depois. Campeão gaúcho em 2008, fechou com o Al Jazira.

Agora, repete a sequência. Treinou o Fluminense entre 2011 e 2013, depois de voltar do Oriente Médio, passou pelo Inter em 2014 e está de volta ao Al Jazira. No novo clube, vai trabalhar com o volante brasileiro Jucilei e o meia argentino Lanzini, ex-Flu.