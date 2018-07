Abel Braga admite atuação ruim, mas elogia 'atitude' do Fluminense

RIO - O técnico Abel Braga não ficou satisfeito com o desempenho apresentado pelo Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, obtida na noite deste domingo, no Engenhão, pela estreia da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O comandante reclamou da queda de rendimento da equipe no primeiro tempo, mas depois elogiou a postura exibida pelos jogadores após o intervalo do confronto.

"Jogamos os primeiros 25 minutos bem, tivemos duas chances claras, não marcamos e, o que é pior, deixamos de jogar. Mudamos a atitude. Tínhamos de procurar roubar a bola no campo ofensivo. Não poderíamos deixar o meio de campo chegar nos atacantes. Vencemos porque merecemos, tivemos mais atitude e mais chances de ampliar o placar", analisou o comandante.

Abel ainda enalteceu a atuação do atacante Wellington Nem, autor do gol do vitória sobre o Audax, lembrando que o atleta também foi eficiente na marcação na defesa e no ataque. "Esse é um jogador moderno. Assim que tem de ser. O jogador adversário tem de ter mais preocupação que ele com o adversário. Mas ele se movimentou muito, jogou muito bem. A atuação dele foi impecável, tanto pelo lado direito, como pelo esquerdo", enalteceu.

Depois da vitória na estreia da Taça Rio, o Fluminense voltará a atuar pelo segundo turno no próximo sábado, contra o Duque de Caxias, fora de casa, onde Abel não poderá contar com Fred, Jean e Diego Cavalieri, que estarão servindo a seleção brasileira. Mas, independentemente dos desfalques, o treinador cobrou uma melhor atuação da equipe em relação ao duelo do último domingo.

"A Taça Rio começou com alguns percalços de grandes equipes, é complicado você jogar com equipes menores, que sempre dificultam. Não vai ter jogo fácil e temos de atuar sempre com seriedade. Vamos trabalhar para tentar fazer um bom jogo no sábado", projetou.