Abel Braga admite jogo ruim e exalta luta do Internacional em vitória

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga reconheceu que o Internacional teve uma atuação apagada na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Para ele, o time só conseguiu o triunfo porque teve "alma" para superar a noite tecnicamente ruim. "Nós buscamos a vitória até a última bola, mesmo jogando mal", disse.

O Inter só definiu a sua vitória aos 38 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Wellington Paulista. Abel reconheceu o desempenho ruim do seu time. "Tivemos erros de passes, estivemos abaixo do que pudemos, com muitos jogadores, seis ou sete, e isso é complicado", comentou.

Com a vitória, o Inter chegou aos 28 pontos, na liderança folgada do Grupo A do Campeonato Gaúcho e já classificado para a próxima fase do torneio. O time volta a entrar em campo nesta sexta-feira, às 19h30, diante do Esportivo, em Novo Hamburgo, em partida antecipada da 14ª rodada do torneio estadual.