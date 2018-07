Abel Braga admite necessidade de reforços no Flu para o Brasileirão

Após perder o título do Campeonato Carioca para o Flamengo, o técnico Abel Braga admitiu que o Fluminense precisa de reforços para a disputa do Brasileirão. O treinador evitou citar nomes e disse que serão contratações "pontuais".

"Precisa reforçar, sim. Já falei isso. De um a dois jogadores, de maneira pontual", avisou o treinador. O número de reforços não será grande porque Abel conta com jogadores que estão voltando de problemas físicos, caso do meia Gustavo Scarpa, um dos destaques do Brasileirão do ano passado.

"Estamos com Scarpa bem perto de fazer parte do grupo. Ainda falta um pouquinho, mas é uma mais valia. Douglas está treinando", avaliou o técnico. "As coisas vão ser feitas às claras, como sempre tem sido. Mas com muito cuidado, pois a gente não quer errar na capacidade do jogador, na qualidade, no caráter. Vamos estudar tudo, até para ver se o cara tem uma relação humana, boa com o grupo, de comportamento", explicou.

Ele também avalia a versatilidade dos seus jogadores para compor o elenco que disputará o Brasileirão. "Óbvio que dentro do plantel, como na lateral-esquerda, por exemplo, nós jogamos com o Léo. Mas já vi que o Renato pode me ajudar naquela posição, treinou muito bem e no jogo-treino, jogou na lateral-esquerda e fiquei surpreendido."

Abel avisou que a derrota por 2 a 1 no segundo jogo da final, que deu o título ao Flamengo, não vai afetar seu estilo de trabalho no Flu. "Independente do que acontecesse hoje, o que estamos fazendo não vai terminar, pois nosso lema é trabalho. Como a direção tem conosco muita verdade, a gente está muito satisfeito com essa posição que eles estão tendo de lealdade."