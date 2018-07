Abel Braga admite que vitória do Inter foi 'injusta'

"O Pelotas não merecia perder, tem que parabenizar estes jogadores, jogarem nesta intensidade com todo esse calor", declarou. "Tinha uma adversário muito bom pela frente, o resultado é injusto, o empate seria mais correto."

O Inter voltou a escalar uma equipe alternativa, repleta de jogadores do sub-23, e a atuação desagradou Abel Braga. O treinador saiu insatisfeito de campo, principalmente no primeiro tempo, e revelou ter dado "uma dura" nos seus comandados no vestiário, antes da etapa final.

"Ganhar de uma equipe cascuda dessas é complicado, tínhamos oito jogadores da base, não é fácil, o time deles é bom. Houve uma falha do goleiro deles, ganhamos, estamos contentes. Só não saí contente no intervalo, estávamos muito desorganizados, não me conheciam o bastante, mas depois da dura no intervalo eles puderam me conhecer um pouco mais", disse.