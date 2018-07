Abel Braga comanda rachão no Inter e exalta volta do Beira-Rio

PORTO ALEGRE - Definido para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Internacional teve apenas um treino recreativo nesta sexta-feira, no CT do Parque Gigante. O rachão foi descontraído, até pelo bom momento que vive a equipe depois do título gaúcho, mas a cabeça dos jogadores já estava no duelo diante do Vitória, neste sábado, no Beira-Rio.

O retorno ao estádio, aliás, é a principal atração deste confronto. Será a primeira partida oficial do Inter no Beira-Rio desde sua reabertura, com o amistoso diante do Peñarol, há duas semanas. "Nosso estádio está de volta, o torcedor está do nosso lado. A empatia voltou", declarou o técnico Abel Braga.

Para enfrentar o Vitória, Abel terá todos seus jogadores à disposição, inclusive o lateral Gilberto, que voltou após um período de treinos com a seleção brasileira sub-21, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Juan, recuperado de lesão, também está confirmado. Assim, o Inter deve entrar em campo com: Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D''Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura.