Abel Braga comemora período de descanso do Fla e confirma Arrascaeta como titular

Eliminado na semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - pelo Fluminense no último dia 14, o Flamengo volta a campo neste domingo contra o Americano, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela estreia na Taça Rio - o segundo turno do Estadual. O técnico Abel Braga aprovou esse período de descanso e treinamentos visando a maratona de jogos do time no mês de março, ainda mais depois que a energia da equipe ficou baixa com a tragédia acontecida no CT Ninho do Urubu, na qual 10 jovens atletas morreram em um incêndio.

"É uma coisa atípica. Não estávamos acostumados, estamos sentindo falta de jogos. Mas é bom porque vamos fazer muitos agora. Preparar da melhor maneira possível, resgatar nossa energia. Devido a tudo o que aconteceu, ficou baixa. Mas a recuperação está boa", disse o treinador rubro-negro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Além da sequência do Campeonato Carioca, o Flamengo terá em março dois jogos pela fase de grupos da Copa Libertadores. A estreia será em 5 de março contra o San Jose, na cidade de Oruro, na Bolívia, e no dia 13 jogará contra a LDU, do Equador, no Maracanã.

Abel Braga confirmou que o meia Arrascaeta, que falhou no lance que gerou o gol do Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, será titular contra o Americano. O uruguaio provavelmente entrará na vaga de Everton Ribeiro, que está com dores no joelho esquerdo e ficará em tratamento para se recuperar.

"Ele (Arrascaeta) vai jogar. O lance no Fla-Flu foi duro para ele. Era um lance difícil de dominar e ele fez com uma facilidade inacreditável. Ele ficou cabisbaixo por uns quatro dias e sentiu. Conversamos com ele, jogador de muita qualidade. O que prometi a ele após o jogo é que ele teria a chance de ser recuperar no próximo jogo. Já está escalado", afirmou o treinador.

"Não vai jogar diferente do que jogava no Cruzeiro. Algumas opções foram treinadas, mas com dois jogadores agudos do lado de campo. Temos opções: Vitinho, Bruno e Berrío. A adaptação do Arrascaeta tem sido muito boa, apesar do percalço que houve. Aconteceu, ele sentiu", completou Abel Braga.