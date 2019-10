Abel Braga confia em 'ambiente positivo' para tirar Cruzeiro do rebaixamento

O Cruzeiro perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de muitas rodadas após empatar em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado, em casa, no Mineirão. O técnico Abel Braga, obviamente, se mostrou frustrado com o resultado.

LEIA TAMBÉM > Thiago Neves lamenta desatenção do Cruzeiro e valoriza ponto conquistado em casa

No entanto, o treinador disse confiar no boa relação entre os jogadores e comissão técnica para tirar o time mineiro da zona do descenso. Ele entende que o ambiente positivo tem sido determinante para a recuperação do Cruzeiro no campeonato e prevê que isso não vai mudar.

"Eu participo de um ambiente que eu não precisei criar, foi criado por eles, muito bom, positivo. Essa relação de apoio entre eles que nos dá esperança que nós podemos sair disso. Não estou aqui falando da boca para fora. Estou falando pelo o que vimos lá dentro. Quando chegamos, eram 10 jogos sem ganhar. Agora, são cinco (seis) sem perder. Temos que acreditar em nós mesmos", afirmou.

Abel Braga tem falado com frequência nas entrevistas sobre o clima dentro do clube principalmente porque foram brigas internas que ajudaram a derrubar seu antecessor Rogério Ceni, agora de volta ao Fortaleza e que reencontrou seus ex-comandados neste sábado.

A rodada acabou não sendo tão ruim para o Cruzeiro porque Ceará e Fluminense, concorrentes diretos contra a queda, também empataram. Os dois somam um ponto a mais que o time mineiro, que tem 29 e abre a zona de rebaixamento.