Abel Braga confirma desfalque de Fred no Fluminense

"Não tem nenhuma chance de jogar. Na semana do jogo contra o Internacional (no dia 10), Fred estava terminando a recuperação do estiramento na coxa direita. Ele apareceu na véspera do jogo com roupa de concentração e muita vontade de jogar", disse Abel, que admitiu a provável precipitação da comissão técnica. "Não precisamos correr o risco. Talvez tenha sido culpa nossa".

Para substituir Fred, o técnico está em dúvida entre dois garotos promissores da base. Samuel, de 21 anos e 1,85m, tem o favoritismo por possuir características físicas semelhantes às do capitão. Marcos Júnior, 19, é a opção do contra-ataque rápido, mas poderia entrar em conflito com o mesmo estilo de Wellington Nem.

Tanto Nem quanto Deco foram poupados da maior parte da atividade desta sexta, mas Abel garantiu os dois em campo, ressaltando que a medida foi apenas preventiva. O meia Thiago Neves e o atacante Rafael Moura retomaram os trabalhos físicos e devem ser liberados para a sétima rodada, contra o Náutico.