Abel Braga confirma estreia de Dida no Internacional

PORTO ALEGRE - Dida finalmente fará sua estreia com a camisa do Internacional. Anunciado no fim de dezembro, o goleiro se recuperou de lesão e recobrou a forma física para estar em condições de ser titular da equipe na partida deste domingo, contra o Veranópolis, em rodada do Campeonato Gaúcho.

Dida, de 40 anos, vestirá a camisa do Inter pela primeira vez após ser liberado pelo preparador de goleiros. O experiente jogador está totalmente recuperado de uma lesão na perna direita e já vinha treinando com os demais jogadores nos últimos dias. Nesta sexta, esteve entre os titulares e acabou sendo confirmado por Abel.

O treinador só garantiu Dida no jogo deste domingo. Sobre os demais atletas, não houve confirmações. A escalação só deverá sair após o treino na manhã de sábado. Diante deste mistério, o provável time do Inter será: Dida; Cláudio Winck, Índio, Ernando e Alan Ruschel; João Afonso, Augusto e Alan Patrick; Otávio, Wellington Paulista e Jorge Henrique.