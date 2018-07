Abel Braga confirma força máxima contra o Bonsucesso

"Estamos levando a melhor equipe para o jogo, e todos sabem da importância de um resultado positivo", comentou Abel, ainda de olho na classificação, apesar do quinto lugar no Grupo B. "Até conversei com o Fred sobre esse jogo. Achávamos que não teríamos mais chance após a derrota para o Macaé. Mas os resultados nos ajudaram muito".

Araújo será o substituto de Thiago Neves após treinar entre os titulares nos últimos dias. Ele formará um trio ofensivo ao lado de Wellington Nem e Fred. Rafael Sobis e Rafael Moura seguem no banco, dada sua má fase. "Ele (Araújo) fez uma boa pré-temporada e buscou seu espaço. Estou confiante de que faça um bom jogo", apostou Abel.

Quanto a Neves, o meia se aproxima de seu retorno após estiramento na coxa direita. Nesta sexta-feira, nas Laranjeiras, realizou os mesmos exercícios físicos dos companheiros e a meta é tê-lo em plenas condições para a partida contra o Zamora, na próxima quinta, pela Copa Libertadores.

O Fluminense deverá entrar em campo neste sábado escalado com: Diego Cavalieri; Bruno, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Valencia, Diguinho e Deco; Wellington Nem, Araújo e Fred.