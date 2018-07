Abel Braga confirma Richarlison no Flu e o defende de críticas

O técnico Abel Braga confirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o atacante Richarlison como titular no Fluminense na partida contra o Grêmio, nesta quinta, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante tricolor defendeu o jogador de críticas por não ter atuado na derrota para o Palmeiras (na rodada passada) por ter recebido uma proposta considerada "irrecusável" do clube paulista.

"A única coisa que ficou de ruim disso tudo é que o clube deixou de negociar o atleta por um motivo justo, mas ao mesmo tempo, era uma quantia considerável. O jogador não atuou no jogo passado, então, é como se ele não tivesse saído da equipe. Gostaria que o torcedor pensasse da maneira que eu estou pensando. O jogador não tem obrigação de fazer mais do que ele pode, porque aquilo que ele tem obrigação, faz muitíssimo bem, que é dar a vida em cada lance. Ele errou, reconheceu e está pronto para nos ajudar amanhã (quinta-feira). Tenho 100% de certeza que ele foi manipulado", revelou o treinador.

Abel Braga lamentou as várias mudanças na equipe devido às lesões de alguns jogadores durante a temporada deste ano - Orejuela, Sornoza, Dougas, Wellington Silva e Pierre, entre outros - e explicou que as mexidas comprometeram o rendimento coletivo do Fluminense.

"Essa é a terceira equipe que eu monto no ano. Sobre o coletivo, nós estamos abaixo. A dúvida é porque é muita mudança, estamos contando muito com a boa vontade e entrega dos jogadores, mas tem situações de jogo que o coletivo desaparece e não consegue coordenar algumas situações que eram fáceis antes e agora se acentuou com a saída do Sornoza. Com o Scarpa, fica mais imprevisível para o adversário, pois é um jogador de qualidade técnica extraordinária. Mas hoje, sem dúvida, meu coletivo está bem mais fraco que tempos atrás", analisou Abel Braga.

O elenco do Fluminense encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o embate contra o time gaúcho com um treino no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio. O time deverá entrar em campo com a seguinte formação: Júlio César; Lucas, Reginaldo, Nogueira (Norton) e Léo; Henrique, Wendel e Marquinho (Calazans); Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado.