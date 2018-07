Abel Braga confirma Wellington Silva na vaga de Bruno

RIO - Após dar um susto no treino do Fluminense, Wellington Silva foi confirmado no time titular para o jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo domingo. O lateral será o substituto de Bruno, vetado após sofrer um estiramento muscular na coxa direita na derrota para o Vasco. Ele não tem previsão de recuperação.

Wellington Silva começará como titular depois de dar um susto no técnico Abel Braga ao sofrer entrada dura do atacante Kennedy. Ao cair, sentiu dores no ombro esquerdo ao ponto de necessitar de atendimento demorado. Irritado, Abel gesticulou em reprovação pelo lance.

Mais tarde, Wellington retornou ao treinamento e vai ser o titular do lado direito do Fluminense, que pretende interromper uma série de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro contra o rival gaúcho.

O atacante Marcelinho, recém-contratado, deu voltas ao gramado das Laranjeiras. "Concordo que não sou muito conhecido no Brasil, mas se o treinador me indicou é porque tenho qualidade. Prometo ajudar bastante. A concorrência não me preocupa. Ter bons jogadores só ajuda o Flu a atingir os seus objetivos", discursou o jogador, de 29 anos.