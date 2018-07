Abel Braga critica campo e vê futebol de SP mais forte A vitória diante do Bonsucesso por 2 a 0, no último sábado, pela Taça Rio, não foi suficiente para o técnico do Fluminense, Abel Braga, se acalmar. O treinador reclamou muito do estado do gramado de Moça Bonita, onde aconteceu a partida, da arbitragem e até de uma pipa que caiu no campo e interrompeu o jogo.