Abel Braga critica comentário de técnico do Sporting: 'Foi infeliz'

O técnico Abel Braga criticou nesta terça-feira as declarações do treinador do Sporting, Jorge Jesus, sobre o Fluminense. Ao comentar sobre a evolução do volante Wendel, ex-Flu, nesta semana, o treinador português proferiu uma frase que foi interpretada pela torcida tricolor como desrespeitosa.

"Wendel é um jovem com 20 anos que está se adaptando a uma realidade diferente em Portugal. Pouco a pouco, está melhorando. Acreditamos muito no trabalho e no talento dele. Está mais integrado com processos da equipe, na forma de pensar, com o estatuto do Sporting. Uma coisa é jogar no Fluminense, outra é no Sporting, com todo o respeito", disse Jorge Jesus.

A declaração repercutiu mal nas redes sociais e torcedores do Fluminense não gostaram da comparação, considerada ofensiva. Nesta terça, o próprio Abel Braga reclamou da declaração.

"O Sporting é um grande clube de Portugal, tem um ótimo estádio e um Centro de Treinamento, uma torcida apaixonada. Mas o Jesus foi muito infeliz no comentário", afirmou Abel, em entrevista ao canal Sportv.

Wendel, com apenas 20 anos, foi revelado na base do Fluminense e ganhou as primeiras chances no time profissional no ano passado, sob as mãos de Abel. O volante logo chamou a atenção e passou a ser assediado por clubes estrangeiros.

No fim de 2017, a saída de Wendel parecia inevitável, diante das dificuldades financeiras do clube carioca. E, em janeiro deste ano, o Fluminense confirmou a transferência do atleta para o time português.