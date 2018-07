Abel Braga dá três dias de folga e titulares comemoram A vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, na noite de quinta-feira, exigiu muito do time do Fluminense, ao ponto de Deco e Wagner terem deixado o campo com dores musculares na perna direita. Como o time só volta a campo daqui a uma semana, contra o São Paulo, dia 4, no Morumbi, a expectativa é positiva de que ambos possam se recuperar a tempo.