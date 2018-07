Abel Braga decide improvisar Diogo na lateral direita do Fluminense

RIO - O volante Diogo deverá ser escalado na lateral direita do Fluminense no clássico contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será improvisado na posição porque o titular Mariano cumprirá suspensão automática. Durante a semana, Mariano testou o lateral-direito Rodrigo na vaga de Mariano e também o zagueiro Digão, mas terminou optando mesmo por Diogo.

Com Fred defendendo a seleção brasileira, a dupla de ataque será formada por Ciro. Já Souza será o substituto do argentino Conca, que se transferiu para o futebol chinês. Assim, o Fluminense vai encarar o Flamengo com: Diego Cavalieri; Diogo, Gum, Márcio Rosário e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Marquinho e Souza; Ciro e Rafael Moura.

No treino deste sábado, que antecede o clássico, Abel mostrou preocupação com o setor ofensivo do Flamengo ao passar várias orientações para os zagueiros Gum e Márcio Rosário e os volantes Edinho e Diguinho. "Vamos ter atenção com a movimentação deles. Não podemos dar espaço para o adversário, que é muito perigoso, mas eles também terão com o que se preocupar. Nosso ataque está forte e confiamos no grupo para conseguir uma vitória, que é o desejo dos jogadores e da torcida", afirmou Gum.