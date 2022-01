Abel Braga defende Felipe Melo após falha em derrota para Bangu: 'Vai crescer'

O Fluminense se armou para fazer uma grande temporada, com inúmeras contratações de peso. Felipe Melo chegou para ser o líder do elenco, mas acabou falhando em lance de gol que definiu a vitória do Bangu, por 1 a 0, na estreia dele e do time no Carioca. O técnico Abel Braga defendeu seu experiente jogador e mostrou confiança em crescimento com o decorrer dos jogos.

"O (jogo do) Felipe Melo foi dentro do que era esperado", afirmou Abel. "É um jogador que passa experiência grande, liderança. Com certeza, com mais tempo, a possibilidade de crescer é muito grande", continuou o treinador.

Leia Também Sem brilho dos reforços e com falha de Felipe Melo, Fluminense perde do Bangu

O técnico revelou surpresa com as atuações de dois jogadores remanescentes da temporada passada: Yago Felipe "pelo segundo tempo" e André "pelo jogo todo." Nathan e Willian Bigode também receberam elogios de Abel. "Nathan fez bom jogo e Willian se movimentou muito bem. Estou satisfeito com todos eles."

Já os reforços que vieram de fora do País não agradaram muito o comandante. Abel, contudo, evitou críticas pesadas para manter a paz no clube.

"O Cristiano sentiu um pouquinho o jogo, enquanto o Pineida entrou em uma situação já difícil e não o coloquei na esquerda. Mas é um jogador que dá opção de um lado e de outro. O Cano, a bola chegou pouco. Tivemos domínio, posse, finalizações, mas para ele a bola quase não chegou."

A ordem no Fluminense é esquecer rapidamente a derrota e já focar em buscar a reabilitação dentro do Campeonato Carioca diante do Madureira, domingo, fora de casa. A ordem é entrosar rapidamente antes dos clássicos contra o Flamengo, no outro fim de semana, e com o Botafogo, na quinta rodada.