Abel Braga destaca evolução do Flu e tentará manter invencibilidade contra o Fla

O técnico Abel Braga elogiou o desempenho do Fluminense no empate em 1 a 1 com a Cabofriense. O resultado confirmou o time na liderança do Grupo C, com 14 pontos, e garantiu uma vaga nas semifinais da Taça Rio.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca

Na próxima fase, a equipe tricolor enfrentará o Flamengo e, por ter melhor campanha, jogará pelo empate. "Fla-Flu é especial. Nós sabemos que é um jogo duro para os dois lados. A vantagem é mínima, mas o importante é se apresentar bem. Acho que dá um pouco de glamour disputar um jogo com mais público. Conseguimos terminar a Taça Rio de forma invicta. Agora é preparar o pessoal, a dificuldade é sempre muito grande para os dois lados", disse Abel.

O clássico está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão. No último encontro entre as equipes neste Estadual, o Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 0.

"Minha equipe vai jogar da mesma maneira que vem jogando. Vamos tentar fazer o melhor jogo possível e ter um bom resultado. Vamos fazer de tudo para quinta-feira fazer a torcida tricolor se sentir orgulhosa", prosseguiu.

O treinador também destacou a evolução da equipe ao longo da competição. O time ficou de fora das semifinais da Taça Guanabara no primeiro turno, mas está garantida na fase decisiva do Campeonato Carioca por ter feito a melhor campanha no geral.

"É um time que vem jogando junto e está evoluindo coletivamente. Temos um ou dois que estão oscilando ainda. Então temos que prepará-los para que sempre tenhamos um rendimento coletivo bom, uma equipe que saiba exatamente aquilo que vai fazer dentro de campo e procurar ter o máximo de jogadores possível no seu melhor nível", afirmou.