Abel Braga diz que Internacional tem que 'tirar lições' de derrota

CAXIAS DO SUL - Um dos melhores times deste início de Brasileirão, o Internacional conheceu sua primeira derrota no domingo, diante do Cruzeiro, em Caxias do Sul. O primeiro revés também significou o fim de uma série de vitórias iniciada no fim de fevereiro. O placar de 3 a 1, contudo, não deve desanimar os jogadores, avisou o técnico Abel Braga.

Para o treinador, a equipe tem que tirar rápidas lições do jogo, já que voltará a campo nesta quarta para enfrentar a Chapecoense, no mesmo Estádio Centenário, na penúltima rodada do Brasileiro antes do recesso da Copa do Mundo.

"Temos que tirar de lição que a nossa equipe não pode se abater com o gol. Acabou que ficamos abatidos, não conseguimos fazer as jogadas. O aprendizado é isso, não expor tanto o contra-ataque e buscar agora os três pontos de qualquer maneira contra a Chapecoense", projetou Abel.

Na avaliação do técnico, o Inter vacilou ao tomar o gol de virada, no segundo tempo. "Em jogos contra equipes de nível elevado, quando você comete um erro, custa caro", lamentou, antes de pedir humildade diante do revés.

"Tivemos muita humildade, muita grandeza, quando vencemos, e temos que ter grandeza quando perdemos. É assim que vejo minha equipe. Já conversei com eles lá dentro, já pedi que nosso pensamento agora se volte para quarta-feira", declarou.