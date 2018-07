Abel Braga elogia Grêmio, mas exalta coletivo do Inter

Apesar da derrota no Gre-Nal deste domingo, o time do Grêmio ganhou elogios de Abel Braga. O Internacional, novo vice-líder do Brasileirão, teve dificuldades para superar a forte marcação da equipe de Luiz Felipe Scolari, mas acabou levando a melhor, pelo placar de 2 a 0, graças ao "coletivo", na avaliação de Abel.

"O Grêmio não foi surpresa para nós. Na conferência de imprensa [na sexta-feira] eu falei sobre coisas muito boas que caracterizam o Felipe, com uma equipe que marca, motiva muito, e os jogadores ainda queriam sair da sequência sem vitória", enumerou o treinador do Inter. "Mas era impensável manter aquele ritmo nos 90 minutos".

Jogando no Beira-Rio, o Grêmio entrou em campo disposto a anular as ações do arquirrival, tornando o início da partida muito pegado e de várias faltas. No entanto, como avaliou Abel, o time visitante não conseguiu repetir durante toda a partida a marcação dos minutos iniciais. E o Inter aproveitou as brechas.

"No segundo tempo a equipe venceu porque já tem um coletivo melhor, formado há mais tempo", comentou o técnico, que atribuiu a vitória do Inter à mudança no desenho tático. "Mudamos um pouco o desenho, com o Aránguiz mais perto do Rafael Moura, e pressionamos de acordo com aquele que ia receber a bola. Foi de repente. Sabíamos que o Grêmio iria começar pressionando, mas tivemos sabedoria".