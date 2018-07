Abel Braga elogia mudanças no Flu, mas pede padrão de jogo ao time

Em meio a mudanças no time do Fluminense, o técnico Abel Braga quer ver seus jogadores mantendo um padrão de jogo neste início de Campeonato Brasileiro. Na avaliação do treinador, a equipe carioca tem todas as condições de manter a regularidade, apesar de alterações na escalação.

O pedido ao elenco foi feito após o triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, no sábado, no Maracanã. Para esta partida, Abel precisou fazer mudanças, como a entrada de Renato no meio-campo. "Estou muito contente com as coisas que estão acontecendo. Renato, que entrou hoje [sábado], ajudou muito hoje pelo meio-campo. Começamos a criar uma situação nova na equipe que foi a troca dele com o Lucas", destacou.

As mudanças, na avaliação do treinador, não podem afetar o estilo de jogo da equipe. "Não podemos mudar a forma de jogar, senão crio confusão na cabeça dos jogadores. Temia muito pelo segundo tempo pelo aspecto físico. O Vitória criou dificuldades no meio e a gente não estava conseguindo resolver. No intervalo, resolvemos. Tivemos o domínio."

Na defesa, o técnico se mostrou satisfeito com a entrada de Reginaldo. "Eu não explico aos meus jogadores porque os tirei. Expliquei ao Júlio porque ele ia jogar. Se eu perco o jogo e o Júlio falha, eu ia ser crucificado. Essa é responsabilidade do treinador. Na posição de goleiro é preciso entender o momento. Júlio vem treinando muito bem", afirmou, ao garantir a permanência de Júlio César na zaga.

Quanto ao ataque, Abel fez elogios a Henrique Dourado, que voltou a balançar as redes no sábado. "Ele é o único jogador da minha equipe que segura a bola. Se analisar bem não tenho um primeiro volante só de marcação. Todos têm liberdade de jogar. Meu time vai muito mais para frente do que volta. E segurar a bola é fundamental. Dourado tem muito feeling. Ele é muito bom."