Abel Braga elogia Uribe e se diz satisfeito com estreia no Flamengo

O técnico Abel Braga ficou satisfeito com a atuação do Flamengo em seu primeiro teste na pré-temporada. De volta ao clube, após 15 anos, o treinador comandou a equipe na vitória sobre o Ajax, pela Florida Cup, na noite desta quinta-feira. O jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal, mas o time brasileiro levou a melhor nas penalidades, por 4 a 3.

"Formamos a estratégia de jogar esperando. Não tínhamos condição nem tempo de treinamento para tentar marcar mais alto. Foram seis dias contra seis meses. Mas minha estratégia é diferente. É marcar mais alto. E hoje foi o contrário. Eu sabia que eles jogariam assim, fizeram isso contra o Bayern de Munique", comentou.

"Em campo, no início da temporada, a perna pesa, é a falta de ritmo. Mantive a equipe que vinha jogando e saio muito satisfeito. Temos que subir o primeiro degrau, mas não estar preocupado e olhar o final da escada", disse o treinador rubro-negro.

Já pensando no provável time titular que defenderá o Flamengo no Campeonato Carioca, Abel admitiu que a briga por uma vaga no ataque será forte. E avisou que Uribe sai em vantagem, após fazer os dois gols da equipe nesta quinta.

"O Flamengo está formando duas equipes para ter o máximo de qualidade possível nas em todas as posições. Pode ser o Uribe, o Gabigol, o Dourado, o Everton Ribeiro. Vai ter briga. O Uribe começou a temporada fazendo gol e sai na frente. Gabigol e Arrascaeta não fizeram pré-temporada. Tudo tem seu tempo", ponderou.

Depois de um bom resultado contra um rival europeu, que vem embalado por já estar na metade de sua temporada, Abel fez questão de pedir cautela à torcida. "Ser campeão é um desafio. Vamos entrar para ganhar muita coisa. É preciso ter um pouquinho de sorte e estamos com fome. O favoritismo é ruim. A cobrança parte de nós mesmos. Tem que saber lidar com o lado mental. Hoje subimos um degrau", declarou.